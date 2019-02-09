Пол Мерсон: «Ливерпуль» добьётся своего в матче с «Борнмутом» и победит всухую

Бывший форвард сборной Англии и ряда английских клубов, а ныне популярный эксперт Sky Sports Пол Мерсон дал прогноз на матч 26-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Борнмут». Начало встречи 9 февраля 2019 года запланировано на 18:00 мск.



Ставки: победа «Ливерпуля» всухую за 2.00.



«Дело в том, что «Борнмут» откровенно плох вдали от дома, и я жду, что «Ливерпуль» выигрывает эту встречу. Но стиль игры «Борнмута» может осложнить красным задачу. Они немного похожи на «Кристал Пэлас»: очень хороши в быстрых контратаках. А у «Ливерпуля» порой возникают разрывы между линиями после потерь.

Первые 20 минут будут очень важны. Мне кажется, что голов будет немного, но хозяева добьются своего. Поставлю на их сухую победу», — сказал Пол Мерсон.