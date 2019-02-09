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Даниил Медведев — Гаэль Монфис: котировки на полуфинал турнира в Софии

Даниил Медведев — Гаэль Монфис: котировки на полуфинал турнира в Софии
Ставки

Российский теннисист Даниил Медведев (3) пробился в полуфинал соревнований категории ATP 250 в Софии (Болгария), обыграв представителя Словакии Мартина Клижана — 6:4, 6:1. За выход в финал Медведев поспорит с французом Гаэлем Монфисом (7).

Согласно котировкам, у россиянина больше шансов в этом матче. Победа Гаэля Монфиса оценивается коэффициентом 2.17, победа с форой «+2,5» гейма — 1.66.

Если Даниил Медведев сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.76. На то, что он сумеет отыграть фору «-2,5» гейма, можно поставить за 2.24.

Ставки на то, что для определения победителя потребуется три сета, принимаются за 2.47. Тотал больше 23,5 гейма оценён в 2.02.

Вероятность тай-брейка оценена в 1.72.

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