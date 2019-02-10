«Монако» не сможет победить «Монпелье» в матче Лиги 1, считают эксперты

Букмекеры назвали фаворита матча 24-го тура Лиги 1 «Монпелье» — «Монако». Начало встречи 10 февраля 2019 года запланировано на 17:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Монпелье» за 2.39. Шансы «Монако» на победу оценены коэффициентом 3.38. Поставить на ничью можно за 3.22.



Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.46, а на ТМ 2,5 гола — за 1.62.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.99. Победа «Монпелье» всухую оценивается в 3.62.



Победа «Монпелье» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 3.84.



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