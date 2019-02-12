«Фонбет» – спонсор Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ

17 февраля на «ВТБ Арене» в Москве пройдёт Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ. Официальным спонсором баскетбольного шоу стала букмекерская компания «Фонбет».



«Баскетбол входит в топ-3 наиболее популярных видов спорта среди клиентов «Фонбет», поэтому мы с радостью поддержали Единую лигу ВТБ в организации Матча всех звёзд. Мы принимаем ставки на события шоу и подготовили специальные активности.



В рамках Матча всех звёзд «Фонбет» выступит официальным спонсором конкурса трёхочковых бросков. Лучшим баскетболистам будет предоставлена одна минута на то, чтобы совершить 25 бросков с 5 точек. Победитель конкурса получит от нашей компании 500 тысяч рублей", — отметила директор по маркетингу букмекерской компании «Фонбет» Алина Якиревич.



«Уже полгода компания «Фонбет» выступает надёжным партнёром лиги. Мы рады, что компания заинтересована в развитии баскетбола в стране. Приглашаем вас 17 февраля на Матч всех звёзд. Совместно с «Фонбет» и другими партнёрами мы приготовили много активностей для наших зрителей», — добавила генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.

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