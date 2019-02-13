Аналитики: Медведев разгромит Шарди на турнире в Роттердаме

Российский теннисист Даниил Медведев в матче первого круга турнира категории ATP500 в Роттердаме (Нидерланды) встретится с французом Жереми Шарди.



Согласно котировкам, у россиянина больше шансов в этом матче. Победа Жереми Шарди оценивается коэффициентом 3.38, победа с форой «+3,5» гейма — 2.00.



Если Даниил Медведев сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.34. На то, что он сумеет отыграть фору «-3,5» гейма, можно поставить за 1.70.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется три сета, принимаются за 2.78. Тотал больше 22,5 гейма оценён в 1.85.



Вероятность тай-брейка оценена в 1.65.



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