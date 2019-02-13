Согласно котировкам, «Динамо» М победит «Йокерит» в домашнем матче КХЛ

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» М — «Йокерит». Начало встречи 13 февраля 2019 года запланировано на 19:30 мск.



Букмекеры считают фаворитом «Динамо» М и предлагают поставить на бело-голубых за 2.30. Шансы «Йокерита» на победу оценены коэффициентом 2.63. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.10.



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 1.82, а на ТМ 4,5 шайбы — за 2.03.



Коэффициент на итоговую победу «Динамо» М — 1.82, а на победу «Йокерита» — 2.03. Наиболее вероятный счёт — 2:2 (9.00).



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