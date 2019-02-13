«Аякс» — «Реал»: ставка Максима Калиниченко на ЛЧ с коэффициентом 2.37

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Аякс» — «Реал».



Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.37.



«Аякс» великолепно провёл групповой раунд, завершив его без единого поражения. В соперниках у команды Эрика Тен Хага были такие клубы, как «Бавария», «Бенфика» и АЕК, в противостоянии с которыми амстердамский клуб показал классный футбол. Примечательно, что главному фавориту группы, «Баварии», голландцы не проиграли ни разу – расписав с ней ничью 1:1 в гостях и 3:3 на своём поле. «Аякс» играет традиционно в атакующий футбол – в чемпионате Голландии ему в этом отношении нет равных – 72 гола в 21 матче.



«Реал» в этом сезоне переживал серьёзный кризис, но сейчас коллектив Сантьяго Солари выглядит великолепно – в последних 10 матчах он одержал восемь побед. Такой успех поднял «сливочных» на второе место в таблице, и сейчас они отстают от «Барселоны» всего на шесть очков. В последнем туре «Королевский клуб» обыграл лучшую оборону чемпионата Испании – в дерби с мадридским «Атлетико» подопечные Солари забили трижды, пропустив всего один гол в ответ.



«Аякс» и «Реал» смело можно назвать атакующими командами, оба коллектива находятся в потрясающей форме, поэтому есть смысл ждать яркого матча, что подтверждает и статистика – в последних двух матчах между собой в Лиге чемпионов они забили 10 голов. Предлагаю вариант тотал больше 3,5 голов», — сказал Максим Калиниченко.

«Реал» начнёт плей-офф ЛЧ с гостевой победы над «Аяксом» «Аякс» не справится с волнением кубковой стадии, а Скомина не поскупится на карточки.