«Реал» начнёт плей-офф ЛЧ с гостевой победы над «Аяксом»

«Аякс» — «Реал Мадрид»

Ставки: победа «Реал Мадрид» за 2.01, первый гол до 24-й минуты включительно за 1.88, тотал больше 3 за 1.81, тотал жёлтых карточек больше 4,5 за 1.95, пенальти за 3.3



Действующий победитель Лиги чемпионов начинает кубковую стадию турнира с одним из главных открытий группового этапа. За шесть сражений в квартете Е «Аякс» ни разу не уступил, сведя обе встречи с «Баварией» к ничьей, но теперь перед голландским клубом стоит задача совершенно иного уровня. Суть не в статусе соперника, а в степени важности самого поединка. Молодость, кураж и задор, безусловно, имеют вес, однако в плей-офф слишком большое значение играет опыт футболистов.



У «Реала» здоровы все лидеры, поэтому неудивительно, что фаворитами у букмекеров идут именно гости. Чистая виктория «сливочных» оценена коэффициентом 2.01, есть смысл проверить. «Аякс» уступил в двух из трёх последних матчей во внутреннем первенстве, притом что от «Фейеноорда» подопечные Эрика тен Хага пустили целых шесть мячей. Мадридцы наоборот демонстрируют лучший футбол по ходу текущего сезона.

За последние семь встреч «Реал» добился шести викторий, одолев, к примеру, «Атлетико» и «Севилью», а единственный ничейный исход получен на «Камп Ноу». Формально какой-то яркой и сумасшедшей игры в действиях «сливочных» не наблюдается, однако Солари нашёл баланс, лидеры набрали форму, появилась стабильность, а мастерство и характер никуда не пропадали.



Прошлые сезоны Лиги чемпионов приучили нас к тому, что «Королевский клуб» демонстрировал космические результаты на выезде. В минувшем плей-офф «Реал» на выезде переиграл «ПСЖ», «Ювентус» и «Баварию». Да, ушёл Криштиану, сменились уже два тренера, но костяк и мотивация никуда не делись. К решающим битвам «сливочные» подходят в отличном тонусе и не оставляют шансов противникам.

«Аякс» вряд ли витает в облаках, особенно после оплеух, полученных в Эредивизи. Голландцы понимают, что единственный шанс на проход в следующий раунд заключается в максимально успешном выступлении на домашнем поле. Вчерашний пример «Манчестер Юнайтед» показывает ошибочность трусливой стратегии против грандов. Рано или поздно подобное приводит к наказанию, а отсиживаться в защите на глазах у своих фанатов хозяева точно не станут.



С той же «Баварией» «Аякс» выдал 55% владений в родных стенах, и такой агрессивный стиль идеально подходит «Реалу». Заиграем сразу две ставки, связанные с результативностью. Тотал больше 3 и первый гол до 24-й минуты включительно.

Стартовый отрезок для голландцев видится идеальной возможностью оказать давление, а мадридцы превосходно действуют на контратаках, из-за чего матч с высокой вероятностью довольно быстро превратится в открытый бой.



Обслужит встречу Дамир Скомина, и его фигуру мы также не обделим вниманием. В каждом из трёх предыдущих поединков нынешней Лиги чемпионов словенец показывал по пять «горчичников», а в одном из матчей поставил одиннадцатиметровый. В той самой битве сражался «Аякс» с киевским «Динамо». Тотал жёлтых больше 4,5 выглядит вполне надёжно, а любители риска могут попытать удачу в ставке на пенальти за солидные 3.3.



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