Согласно котировкам, «Питтсбург Пингвинз» победит «Эдмонтон Ойлерз» в матче НХЛ

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» — «Эдмонтон Ойлерз», который состоится 14 февраля. Начало — в 4:00 мск.



Аналитики считают фаворитом «Питтсбург Пингвинз». Коэффициент на победу в основное время — 1.84, по итогам всей встречи — 1.50.



Шансы «Эдмонтон Ойлерз» на победу менее весомые. Успех в основное время котируется за 3.68, а с учётом овертайма — за 2.69.



Вероятность овертайма оценена коэффициентом 4.30.



Самый вероятный результат основного времени — 3:3, он котируется за 10.50.



Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 1.54, меньше 5,5 — за 2.38.



Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК»