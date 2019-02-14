«Краснодар» — «Байер»: букмекеры оценили шансы российского клуба в матче ЛЕ

Букмекеры назвали фаворита первого матча 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» — «Байер». Начало встречи 14 февраля 2019 года запланировано на 20:55 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Байера» за 2.06. Шансы «Краснодара» на победу оценены коэффициентом 3.64. Поставить на ничью можно за 3.82. (Сделать ставку)



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.84, а на ТМ 2,5 гола — за 2.09.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.68. Победа «Байера» всухую оценивается в 3.68.



Победа «Байера» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 3.24. Проход «Краснодара» оценён в 3.58, проход «Байера» — в 1.32.



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