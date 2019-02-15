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Согласно котировкам, Медведев победит Цонгу на турнире в Роттердаме

Согласно котировкам, Медведев победит Цонгу на турнире в Роттердаме
Ставки

Российский теннисист Даниил Медведев (5) вышел в четвертьфинал соревнований в Роттердаме (Нидерланды), обыграв представителя Испании Фернандо Вердаско — 6:2, 7:5. За выход в полуфинал соревнований Медведев поспорит с Жо-Вильфридом Цонгой (Франция).

Согласно котировкам, у россиянина больше шансов в этом матче. Победа Жо-Вильфрида Цонга оценивается коэффициентом 2.25, победа с форой «+1,5» гейма — 1.91.

Если Даниил Медведев сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.71. На то, что он сумеет отыграть фору «-1,5» гейма, можно поставить за 1.95.

Ставки на то, что для определения победителя потребуется три сета, принимаются за 2.40. Тотал больше 24,5 гейма оценён в 1.85.

Вероятность тай-брейка оценена в 1.60.

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