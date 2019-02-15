Согласно котировкам, «Динамо» М победит «Сочи» в домашнем матче КХЛ

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» М — «Сочи». Начало встречи 15 февраля 2019 года запланировано на 19:30 мск.



Букмекеры считают фаворитом «Динамо» М и предлагают поставить на бело-голубых за 1.85. Шансы «Сочи» на победу оценены коэффициентом 3.58. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.20.



По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 2.08, а на ТМ 4,5 шайбы — за 1.78.



Коэффициент на итоговую победу «Динамо» М — 1.49, а на победу «Сочи» — 2.70. Наиболее вероятный счёт — 2:2 (9.10).



Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК»