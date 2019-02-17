Виталий Минаков — Чейк Конго: прогноз Романа Мазурова на Bellator

Российский комментатор смешанных единоборств Роман Мазуров дал прогноз на бой Bellator 216 Виталий Минаков (Россия) – Чейк Конго (Франция), который состоится в ночь на 17 февраля мск.



Ставка: тотал раундов больше 1,5 за 2.15.



«В последнее время спортсмен из Брянска если и выступал, то с людьми, сильно уступающими ему в классе, а также занимался политической деятельностью. «Мешочная диета» отчасти была связана с тем, что Виталий пытался урегулировать контрактные вопросы с лигой, которая и драться ему не давала, и контракт не разрывала. По счастью, стороны договорились, и теперь Минакову предстоит бой-реванш с очень опытным и опасным французом.



Виталий – четырехкратный чемпион мира по самбо, которого впоследствии еще и научили очень недурственно бить руками, поэтому очень много боев россиянин выиграл как раз нокаутом. При наличии должной формы, а готовился к этому поединку Виталий в легендарной АТТ. Он вполне может раздать мзды всем страждущим в «Беллаторе» и пойти на повышение.



Чейк Конго обладает колоссальным опытом выступлений. Он дрался и в UFC, и в «Беллаторе» также провел немало боев. Из сильных сторон, конечно, необходимо выделить мощный удар, атлетизм, способность забороть-залежать. Но, как вы понимаете, с борцом Минаковым такая тактика едва ли проканает. В отличие от соперника, Конго занимался исключительно боями и совсем не простаивал. Более того, свое последнее поражение он потерпел в 2015 году от Мо Лаваля и более афронтов не ведал. Еще один интересный момент – у Минакова и Конго есть общий соперник, это Тони Джонсон. Парень довольно крепкий, и, несмотря на свое откровенно жирное телосложение, способный испортить настроение кому угодно. Так вот – Минаков Тони вообще не заметил, тогда как Конго промучился с ним три раунда и выиграл большинством голосов судей.



Стоит сказать и о первом поединке Конго и Минакова. Тот бой, как мы помним, закончился в пользу Виталия, но там у Минакова также были трудности, ибо соперник вышел не кукурузу охранять. У меня вызывала сомнения только форма Виталия. А, судя по тому, где он готовился и с кем, проблем с готовностью не будет, а раз так, вижу фаворитом здесь именно россиянина, который одержит победу по очкам.



Победу Виталия Минакова оценивают коэффициентом 1,21, что, конечно, очень мало. Можно попробовать сыграть ставку «Тотал раундов больше 1,5» за коэффициент 2,15», — сказал Мазуров.