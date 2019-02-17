Согласно котировкам, «Реал» продлит победную серию в матче Примеры с «Жироной»

Букмекеры назвали фаворита матча 24-го тура Примеры «Реал» — «Жирона». Начало встречи 17 февраля 2019 года запланировано на 14:00 мск. Мадридцы выиграли пять матчей турнира подряд.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Реала» за 1.20. Шансы «Жироны» на победу оценены коэффициентом 16.25. Поставить на ничью можно за 7.60.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.41, а на ТМ 2,5 гола — за 2.82.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.01. Победа «Реала» всухую оценивается в 1.99.



Победа «Реала» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 1.63. Победа мадридцев с разгромным счётом оценена в 2.60.



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