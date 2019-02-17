Букмекеры: «ХК Сочи» нанесёт минскому «Динамо» пятое поражение в КХЛ подряд

Букмекеры оценили шансы команд в матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо Мн» — «ХК Сочи». Начало встречи 17 февраля 2019 года запланировано на 17:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на «ХК Сочи» за 1.85. Шансы «Динамо Мн» на победу оценены коэффициентом 3.58. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.20.



По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 2.17, а на ТМ 4,5 шайбы — за 1.72.



Коэффициент на итоговую победу «Динамо Мн» — 2.70, а на победу «ХК Сочи» — 1.49. Наиболее вероятный счёт по итогам основного времени — 2:2 (9.00).



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