Д. Денисова: букмекеры имеют право размещать рекламу не только в спортивных СМИ

По мнению президента СРО «Ассоциация букмекерских контор» Дарины Денисовой, на днях произошел примечательный для легального букмекерства судебный прецедент, который расширит ограничительные рамки для отрасли в вопросах рекламирования своего бизнеса.



Девятый апелляционный суд Москвы подтвердил ранее вынесенное решение столичного Арбитражного суда в пользу онлайн-издания «Лента.Ру», согласно которому размещать рекламу букмекеров могут не только СМИ, в свидетельстве о регистрации которых указана только одна тематика – спортивная.



«Примечательно, что таким образом судебные органы отказались признавать позицию Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая отказывала в праве на размещение рекламы БК любым иным средствам массмедиа, которые освещают спортивные события, но не являются узкопрофильными спортивными изданиями. Подобное судебное решение вполне способно стать локомотивом для либерализации жёстких требований рекламного законодательства в области рекламы БК в СМИ.



Действительно, было мало логики в том, что те же популярные общественно-политические онлайн-ресурсы с огромной посещаемостью в том числе своих спортивных разделов, которые уделяют много внимания спорту, не имеют права публиковать рекламные баннеры или же имиджевые материалы беттинг-операторов.



Если издание создает большой массив спортивного контента, то и право размещать рекламу букмекеров у них определенно имеется. Теперь с этими доводами согласились и судебные органы, что является позитивным сигналом в правоприменительной практике", — отметила Денисова.