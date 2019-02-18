ЦСКА разгромит «Витязь» в домашнем матче КХЛ, считают эксперты

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Витязь». Начало встречи 18 февраля 2019 года запланировано на 19:30 мск.



Букмекеры считают фаворитом матча ЦСКА и предлагают поставить на «армейцев» за 1.25. Шансы «Витязя» на победу оценены коэффициентом 9.80. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 6.40.



По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 2.00, а на ТМ 4,5 шайбы — за 1.85.



Коэффициент на итоговую победу ЦСКА — 1.12, а на победу «Витязя» — 6.80. Наиболее вероятный счёт — 3:1 в пользу «армейцев» (8.70).



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