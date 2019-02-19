«Лион» — «Барселона»: котировки на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Букмекеры назвали фаворита первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Лион» — «Барселона». Начало встречи 19 февраля 2019 года запланировано на 23:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Барселоны» за 1.81. Шансы «Лиона» на победу оценены коэффициентом 4.55. Поставить на ничью можно за 4.00.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.53, а на ТМ 2,5 гола — за 2.47.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.54. Победа «Барселоны» всухую оценивается в 3.68.



Победа «Барселоны» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 2.63. Самые вероятные авторы голов — Лионель Месси (1.65) и Луис Суарес (1.85).



Проход «Лиона» оценён в 5.80, проход «Барселоны» — в 1.16.



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