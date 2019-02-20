«Атлетико» — «Ювентус»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетико Мадрид» — «Ювентус» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19.



Ставка: победа «Ювентуса» с форой (0) за 1.92.



«Атлетико» в последних матчах был чудовищно плох. Проиграли «Бетису» 0:1, проиграли «Реалу» 1:3, еле-еле при чудовищном содержании игры обыграли «Райо Вальекано» 1:0. У «Ювентуса» тоже были определенные проблемы, но последняя игра с «Фрозиноне», пусть соперник и слабоват, но меня убеждает в том, что «Ювентус» сейчас выглядит мощнее. Я еще перед сезоном говорил, что у «Атлетико» нет слабых мест, но есть проблемы с готовностью команды. У «Ювентуса» тоже все сбалансированно, качественно, очень хорошая конкуренция, в хорошей форме находятся лидеры команды. Наконец-то забил Пауло Дибала, Роналду публично его поддерживает.



Конечно, принципиальный матч, принципиальный для того же Альваро Мораты – бывшего игрока «Ювентуса», но он пока ещё себя в «Атлетико» ищет. Большим подспорьем для «Атлетико» является возращение в строй Коке. Диего Коста неплохо вышел на замену в матче в «Райо» — это один из положительных моментов той игры, не считая результата. Есть позитивные моменты у «Атлетико», но по игре, на мой взгляд, выглядит предпочтительнее «Ювентус».



Многие предполагают, что в двух матчах будет ничья 0:0 и всё решится в Турине в серии пенальти. Но я думаю, что в первом матче мы голы увидим, и «Ювентус» этих мячей забьёт больше. Победа «Ювентуса» — почему бы и нет? Можно сыграть чистую победу, но я подстрахуюсь и предложу сыграть «Ювентус» с форой (0)».