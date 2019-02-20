«Шальке» — «Манчестер Сити»: букмекеры оценили шансы немецкого клуба в матче ЛЧ

Букмекеры назвали фаворита первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Шальке-04» — «Манчестер Сити». Начало встречи 20 февраля 2019 года запланировано на 23:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Манчестер Сити» за 1.29. Шансы «Шальке-04» на победу оценены коэффициентом 11.75. Поставить на ничью можно за 6.15



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.57, а на ТМ 2,5 гола — за 2.59.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.98. Победа «Манчестер Сити» всухую оценивается в 2.15.



Победа «Манчестер Сити» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 1.74. Самые вероятные авторы голов — Серхио Агуэро (1.60) и Рахим Стерлинг (2.20).



Проход «Шальке-04» оценён в 13.50, проход «Манчестер Сити» — в 1.04.



Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК».