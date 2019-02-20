«Севилья» — «Лацио»: котировки на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы

Букмекеры назвали фаворита второго матча 1/16 финала Лиги Европы «Севилья» — «Лацио». Начало встречи 20 февраля 2019 года запланировано на 20:00 мск. Первый матч выиграл испанский клуб (1:0).



Букмекеры предлагают поставить на победу «Лацио» за 5.05. Шансы «Севильи» на победу оценены коэффициентом 1.78. Поставить на ничью можно за 3.80.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.89, а на ТМ 2,5 гола — за 2.03.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.79. Победа «Севильи» всухую оценивается в 3.10.



Победа «Севильи» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 2.68. Проход «Севильи» оценён в 1.16, проход «Лацио» — в 5.65.



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