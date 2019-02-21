Аналитики: Рублёв проиграет Берреттини и покинет турнир в Марселе

На старте турнира в Марселе (Франция) россиянин Андрей Рублёв в трёх сетах со счётом 2:6, 6:4, 6:2 переиграл хозяина кортов Жо-Вильфрида Цонгу. Следующим соперником Рублёва станет Маттео Берреттини из Италии.

Согласно котировкам, у Андрея Рублёва меньше шансов в этом матче. Победа россиянина оценивается коэффициентом 2.00, победа с форой «+1,5» гейма — 1.79.



Если Маттео Берреттини сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.86. На то, что он сумеет отыграть фору в 1,5 гейма, можно поставить за 2.05.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется три сета, принимаются за 2.54. Тотал больше 23,5 гейма оценен коэффициентом 2.02.



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