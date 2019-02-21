«Байер» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на ответный матч Лиги Европы

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Байер» — «Краснодар» в 1/16 финала Лиги Европы сезона-2018/19.



Ставка: тотал больше 3 за 1.90.



«Первая игра завершилась неожиданно для всех — 0:0, на радость букмекерам. Потому что для любого букмекера самый любимый счёт — это 0:0. Было ощущение, что «Краснодар» чуть-чуть опасается «Байер». Особенно это проявлялось во втором тайме. Если бы «Байер» поднажал, то мог бы реализовать свои возможности и увезти победу из Краснодара. Но он этого не сделал, может быть, оставив всё на домашнюю игру.



Последний матч «Байера» против «Фортуны», наверное, не стоит брать за точку отсчёта, потому что соперник оказался совсем слабым. Процент владения мячом был 85 на 15. О чём здесь можно говорить. «Краснодар» дома убедительнее играет, чем на выезде, поэтому «Краснодару» будет тяжеловато. Первый матч дома при аншлаге «Краснодар» провёл хорошо, но во втором, даже если вернётся Юрий Газинский, у «Краснодара» против этого «Байера», который находится в хорошей форме, шансов немного.



Я бы в этом матче посоветовал сыграть верх. Из патриотических чувств оставлю шансы «Краснодару» на то, что в голевой перестрелке, а я надеюсь, что реализация «Краснодара» на сей раз не подведёт, как это было в домашней встрече, «Краснодар» будет иметь какие-то шансы. Оборона «Байера» уязвима, и «Краснодар» может этим воспользоваться.



Верх в этом матче я бы взял от трёх. Думайте сами, решайте сами. Я надеюсь, что если неделю назад мы голов не увидели, то всё с лихвой компенсирует матч в Леверкузене. Вперед, «быки». Вперёд, «Краснодар». Удивите не только меня, но и всех наших болельщиков и пройдите в 1/8 финала. Мой прогноз — тотал больше 3».