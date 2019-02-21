2 ставки на ответные матчи «Зенита» и «Краснодара» в Лиге Европы от БК «Фонбет»

«Зенит» — «Фенербахче»

Ставка: «Зенит» пройдёт в следующий раунд за 2.75 в БК «Фонбет» (Сделать ставку).



«Зенит» провёл отвратительный по содержанию поединок в Стамбуле, но итоговый счёт оставляет вполне приличные шансы команде Семака. Однако аналитики не верят в сине-бело-голубых. В БК «Фонбет» проход питерцев дальше оценивается сумасшедшим коэффициентом 2.75, такими подарками нужно пользоваться.



Да, у себя дома турки выглядели увереннее и заслуженно добились победы, но в рамках двухраундового противостояния ещё ничего не решено. Хуже «Зенит» сыграть в принципе не может, поэтому от питерцев логично ждать существенного улучшения взаимодействий и более продуктивной работы на флангах.

На своём стадионе сине-бело-голубые способны добыть необходимый результат чуть ли не с любым соперником, а тут в гости приезжает всего лишь 15-я команда чемпионата Турции. Семак готовил коллектив недельном цикле, физическая форма хозяев должна быть прекрасной. У «Фенербахче» был матч во внутреннем первенстве, в котором подопечные Эрсуна Янала не смогли дожать в родных стенах противника, оставшегося в меньшинстве на целый час. БК “Фонбет” даёт 2.00 на лобовую победу питерцев.



Гол способен сильно помочь гостям, вот только дома «Зенит» может забить три или больше, а «Фенербахче», если вынести за скобки избиение команды из второго дивизиона в Кубке, на выезде отличился лишь в одном из последних шести матчей. Легионеры турок выступают в европейских турнирах с особой мотивацией, но основная задача Эрсуна Янала на настоящий момент – это стабилизация ситуации во внутреннем первенстве.



Делать серьёзные вывод о качестве игры питерцев в первом матче не стоит. Российские клубы регулярно тяжело вкатываются в сезон, а Семак вряд ли остался доволен выбранным составом. Если от «Фенербахче» следует ожидать примерно того же рисунка игры, то «Зенит» однозначно добавит, как индивидуально, так и коллективно. В принципе, можно рассмотреть победу питерцев всухую за 3.00 в БК “Фонбет”.

Бросается в глаза серьёзная разница в коэффициентах между победой хозяев и итоговым проходом. Фактически единственная виктория, которая не устроит сине-бело-голубых, предполагает два мяча от «Зенита» и один от «Фенербахче». Вероятность безумных раскладов, таких как 3:2 или 4:3, всерьёз рассматривать не стоит. Если же основное время завершится с единственным голом от Дзюбы и компании, то при поддержке своих фанатов питерцы обязательно дожмут противника. За 2.75 в БК «Фонбет» риск вполне оправдан. (Сделать ставку)

«Байер» – «Краснодар»

Ставка: тотал второго тайма больше 1,5 за 1.8 в БК «Фонбет» (Сделать ставку).



«Краснодар» в первом матче добился достойного результата с «Байером». С одной стороны, ничью дома не назовёшь чем-то грандиозным, но отсутствие забитых мячей на юге России вынудит немцев играть исключительно на победу, так как мирный исход гарантирует «быкам» дополнительное время, а то и вовсе проход в следующую стадию. БК «Фонбет» не сомневается в итоговом успехе хозяев, выход леверкузенцев в 1/8 финала оценён коэффициентом 1.4.



На прекрасной арене «Краснодара» обе команды по разным причинам не смогли показать всё на что способны. «Байер» держал в уме ответную встречу, поэтому атаковал в меру и старался не забывать об обороне, а подопечные Мурада Мусаева привыкали к игровому ритму, старались избежать гола на своём поле и с опаской посматривали на противника, который совсем недавно трижды поразил ворота самой «Баварии».

Однако всем прекрасно известно, что «Краснодар» и «Байер» славятся именно великолепными комбинациями у чужих ворот, поэтому без голов данное противостояние точно не обойдётся. Нули в первом поединке делают каждый следующий забитый мяч невероятно важным, следовательно, второй тайм обещает выйти жарким. Тотал больше 1,5 на данный игровой отрезок в БК «Фонбет» идёт за приличные 1.8, пожалуй, стоит взять. (Сделать ставку)



Рано или поздно гол обязательно случится, после чего скорости резко возрастут. Уступающей стороне станет нечего терять, значит, моменты будут возникать поочерёдно у обоих коллективов. К тому же «Байер» точно не устроит преимущество в один мяч. При таком раскладе любая ошибка или рикошет приведёт к вылету из турнира, поэтому немцам желательно иметь более солидный перевес.



Иногда две яркие атакующие команды способны выдать нули, но, чтобы подобное повторилось дважды за неделю, должно произойти что-то экстраординарное. «Краснодар» порадовал своей физической формой, а «Байер» во всех трёх официальных матчах текущего года на своём стадионе после перерыва добавлял и в движении, и в количестве ударов. Шансы на два или более мяча во втором тайме достаточно высоки. Вариант “второй тайм результативнее первого” за 2.00 в БК “Фонбет” тоже стоит изучить.



Играешь сам? (Поделись своим опытом) о работе букмекеров! В нашем (Рейтинге Букмекеров) вы можете узнать полезную информацию о различных БК, написать жалобу, задать вопрос представителю БК, а также ознакомиться с мнением других игроков.