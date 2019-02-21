«Зенит» — «Фенербахче»: прогноз Егора Титова на ответный матч Лиги Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Зенит» — «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы сезона-2018/19.



Ставка: «Фенербахче» не проиграет за 1.90.



«Честно говоря, такие впечатления остались от игры «Зенита» после первой встречи, что даже не знаю, как можно ждать чего-то положительного в ответной. Весь расчёт только на фактор своего поля, сумасшедшую поддержку. Честно говоря, «Фенербахче» сейчас трудно к грандам турецкой лиги отнести. Состав неплохой, но качество футбола однозначно хромает. И тем не менее он смотрится интереснее на фоне нынешнего «Зенита». Может быть, неправильно оценивать «Зенит» по первой игре после паузы. Но мы же видели, во что играл «Зенит» в последних встречах осеннего отрезка. Идеи, мысли, слаженности там не было.



Очень бы мне хотелось видеть преображение от «Зенита», качественный футбол. Про очки в копилку коэффициентов УЕФА мы обязаны помнить. А в этом сезоне с ними как-то очень тяжело. Хорошо бы, чтобы «Зенит» прошёл «Фенербахче». Но я боюсь, что в такой форме у него ничего не получится. Ставлю на то, что «Фенербахче» в Петербурге не проиграет», — сказал Титов.