Букмекеры оценили шансы БАТЭ выбить «Арсенал» из Лиги Европы

Букмекеры назвали фаворита второго матча 1/16 финала Лиги Европы «Арсенал» — БАТЭ. Начало встречи 21 февраля 2019 года запланировано на 20:55 мск. В первом матче победил клуб из Беларуси (1:0).



Букмекеры предлагают поставить на победу «Арсенала» за 1.14. Шансы БАТЭ на победу оценены коэффициентом 23.00. Поставить на ничью можно за 10.25.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.42, а на ТМ 2,5 гола — за 2.83.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.48. Победа «Арсенала» всухую оценивается в 1.66. Победа «Арсенала» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 1.48.



Самые вероятные авторы голов — Пьер-Эмерик Обамейянг (1.40) и Генрих Мхитарян (2.90).



Проход «Арсенала» оценен в 1.30, проход БАТЭ — в 3.74.



Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК».