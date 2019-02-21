«Байер» — «Краснодар»: букмекеры оценили шансы российского клуба в Германии

Букмекеры назвали фаворита второго матча 1/16 финала Лиги Европы «Байер» — «Краснодар». Начало встречи 21 февраля 2019 года запланировано на 23:00 мск. В первом матче команды сыграли вничью (0:0).



Букмекеры предлагают поставить на победу «Краснодара» за 7.60. Шансы «Байера» на победу оценены коэффициентом 1.44. Поставить на ничью можно за 5.10.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.55, а на ТМ 2,5 гола — за 2.66.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.70. Победа «Байера» всухую оценивается в 2.72. Победа «Байера» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 2.04.

Самые вероятные авторы голов — Лукас Аларио (2.15) и Кевин Фолланд (2.25).

Проход «Байера» оценён в 1.37, проход «Краснодара» — в 3.26.



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