«Адмирал» победит «Амур» в дальневосточном дерби КХЛ, полагают эксперты

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» — «Амур». Начало встречи 22 февраля 2019 года запланировано на 12:00 мск.



Букмекеры считают фаворитом «Адмирал» и предлагают поставить на хозяев за 2.23. Шансы «Амура» на победу оценены коэффициентом 2.76. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.05.



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 1.80, а на ТМ 4,5 шайбы — за 2.06.



Коэффициент на итоговую победу «Адмирала» — 1.76, а на победу «Амура» — 2.11. Наиболее вероятный счёт — 2:2 (8.90).



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