Согласно котировкам, ЦСКА расправится с рижским «Динамо» в матче КХЛ

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Динамо Р». Начало встречи 22 февраля 2019 года запланировано на 19:30 мск.



Букмекеры считают фаворитом матча ЦСКА и предлагают поставить на «армейцев» за 1.36. Шансы «Динамо Р» на победу оценены коэффициентом 6.60. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 5.85.



По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 2.11, а на ТМ 4,5 шайбы — за 1.76.



Коэффициент на итоговую победу ЦСКА — 1.20, а на победу «Динамо Р» — 4.80. Наиболее вероятный счёт — 3:1 в пользу «армейцев» (9.30).



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