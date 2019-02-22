Потапова победит Кырстю в четвертьфинале турнира в Будапеште, думают эксперты

Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Будапеште (Венгрия), в двух партиях обыграв представительницу Германии Андреа Петкович со счётом 6:2, 7:5. За выход в полуфинал Потапова поспорит с румынкой Сораной Кырстей.

Согласно котировкам, у теннисистки из России больше шансов на победу в этом матче. Победа Анастасии Потаповой оценивается коэффициентом 1.60, победа с форой «-2,5» гейма — 1.81.



Если Сорана Кырстя сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 2.48. На то, что она выиграет с форой «+2,5» гейма, можно поставить за 2.07.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.44. Тотал больше 21,5 гейма идёт за 1.96.



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