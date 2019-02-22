«Панатинаикос» — «Химки»: котировки на матч баскетбольной Евролиги

Сегодня, 22 февраля, состоится матч 23-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Панатинаикос» — «Химки». Начало — в 22:00 мск.



Букмекеры отдают предпочтение «Панатинаикосу» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 1.32. Шансы российского клуба оценены в 4.30, поставить на ничью после 40 минут игры можно за 16.50.



Ставку на победу «Панатинаикоса» с учётом ОТ можно сделать за 1.28, а на победу «Химок» — за 4.00.



Коэффициент на ТБ 155,5 очка — 1.92, а на ТМ 155,5 очка — 1.92. Победа российского клуба с форой "+8,5" оценивается в 1.84, победа греков с форой "-8,5" — в 1.99.



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