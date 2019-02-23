Согласно котировкам, ЦСКА победит «Уфу» в товарищеском матче

Букмекеры назвали фаворита товарищеского матча ЦСКА — «Уфа». Начало встречи 23 февраля 2019 года запланировано на 18:00 мск.



Аналитики считают «Уфу» аутсайдером. Ставки на победу уфимского клуба принимаются с коэффициентом 4.30. На победу ЦСКА можно поставить за 1.74, на ничью — за 3.24. Наиболее вероятный счёт — 1:0 (6.00).



Эксперты считают, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 1.75. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.95.



Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 1.85, тотал меньше данного значения котируется за 1.85.



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