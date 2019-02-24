«Леганес» — «Валенсия»: котировки на матч чемпионата Испании

Букмекеры оценили шансы команд в матче 25-го тура Примеры «Леганес» — «Валенсия». Начало встречи 24 февраля 2019 года запланировано на 14:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Леганеса» за 2.85. Шансы «Валенсии» на победу оценены коэффициентом 2.88. Поставить на ничью можно за 6.00.



Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.67, а на ТМ 2,5 гола — за 1.54.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.08. Победа «Леганеса» всухую оценивается в 4.75.



Победа «Леганеса» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 4.75.



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