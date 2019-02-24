«Боруссия Д» прервёт победную серию «Байера» в Бундеслиге, уверены эксперты

Букмекеры назвали фаворита матча 23-го тура немецкой Бундеслиги «Боруссия Д» — «Байер». Начало встречи 24 февраля 2019 года запланировано на 20:00 мск. Гости одержали четыре победы в турнире подряд.



Букмекеры считают «Боруссию Д» фаворитом и предлагают поставить на «шмелей» за 1.89. Шансы «Байера» на победу оценены коэффициентом 4.15. Поставить на ничью можно за 3.92.



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.52, а на ТМ 2,5 гола — за 2.46.



Сделать ставку на то, что каждая из команд сумеет забить хотя бы один мяч, предлагается за 1.51. Победа «шмелей» всухую идёт за 3.88.



Вероятность победы дортмундской «Боруссии» с разгромным счётом оценена в 5.85.



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