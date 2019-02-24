Согласно котировкам, «Наполи» легко победит «Парму» в матче чемпионата Италии

Букмекеры назвали фаворита матча 25-го тура Серии А «Парма» — «Наполи». Начало встречи 24 февраля 2019 года запланировано на 20:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Пармы» за 10.50. Шансы «Наполи» на победу оценены коэффициентом 1.35. Поставить на ничью можно за 5.25.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.77, а на ТМ 2,5 гола — за 2.17.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.10. Победа «Наполи» всухую оценивается в 2.11.



Победа «Наполи» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 1.90.



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