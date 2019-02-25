Хачанов победит Басилашвили на турнире в Дубае, убеждены эксперты

Россиянин Карен Хачанов, посеянный под четвёртым номером, стартует на турнире категории ATP 500 в Дубае (ОАЭ) матчем с грузином Николозом Басилашвили.

Согласно котировкам, у россиянина больше шансов в этом матче. Победа Николоза Басилашвили оценивается коэффициентом 2.90, победа с форой «+3,5» гейма — 1.86.



Если Карен Хачанов сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.44. На то, что он сумеет отыграть фору в 3,5 гейма, можно поставить за 1.96.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется три сета, принимаются за 2.38. Тотал больше 22,5 гейма идёт с коэффициентом 1.98.



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