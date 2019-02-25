Согласно котировкам, «Локомотив» победит «Сарпсборг 08» в товарищеском матче

Букмекеры назвали фаворита товарищеского матча «Локомотив» — «Сарпсборг 08» (Норвегия). Начало встречи 25 февраля 2019 года запланировано на 20:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Сарпсборг 08» за 4.66. Шансы «Локомотива» на победу оценены коэффициентом 1.59. Поставить на ничью можно за 3.74.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.50, а на ТМ 2,5 гола — за 2.50.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.50. Победа «Локомотива» всухую оценивается в 2.85.



Победа «Локомотива» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 2.40.



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