Пол Мерсон: жду сенсации в матче АПЛ «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед»

Бывший форвард сборной Англии и ряда английских клубов, а ныне популярный эксперт Sky Sports Пол Мерсон дал прогноз на матч 28-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи 27 февраля 2019 года запланировано на 23:00 мск.



Ставки: победа «Кристал Пэлас» за 3.26.



«У «Юнайтед» сейчас ужасно много травм, игру могут пропустить чуть ли не десять футболистов. А вот «Пэлас» в прошлом туре показал отличный футбол в матче с «Лестером» и разгромил «лис». Я, пожалуй, рискну и поставлю на хозяев.



Я хочу верить в победу «Юнайтед», но у них слишком много травм, выпало слишком многих ключевых игроков. Всё это крайне невовремя, «орлы» способны воспользоваться такими проблемами. Жду сенсации в этой игре», — сказал Пол Мерсон.