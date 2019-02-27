Согласно котировкам, «Аякс» победит «Фейеноорд» в полуфинале Кубка Нидерландов

Букмекеры назвали фаворита матча 1/2 финала Кубка Нидерландов «Фейеноорд» — «Аякс». Начало встречи 27 февраля 2019 года запланировано на 22:45 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Аякса» за 1.80. Шансы «Фейеноорда» на победу оценены коэффициентом 4.00. Поставить на ничью можно за 4.10.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.44, а на ТМ 2,5 гола — за 2.67.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.44. Победа «Аякса» всухую оценивается в 3.98.



Победа «Аякса» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 2.73. Проход «Фейеноорда» оценен в 2.80, проход «Аякса» — в 1.45.



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