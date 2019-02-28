Согласно котировкам, «Валенсия» победит «Бетис» и выйдет в финал Кубка Испании

Букмекеры назвали фаворита второго матча полуфинала Кубка Испании «Валенсия» — «Бетис». Начало встречи 28 февраля 2019 года запланировано на 23:00 мск. В первом матче команды сыграли вничью (2:2).



Букмекеры предлагают поставить на победу «Валенсии» за 1.78. Шансы «Бетиса» на победу оценены коэффициентом 4.80. Поставить на ничью можно за 3.92.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.86, а на ТМ 2,5 гола — за 2.05.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.75. Победа «Валенсии» всухую оценивается в 3.10.



Победа «Валенсии» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 2.71. Проход «Валенсии» оценён в 1.27, проход «Бетиса» — в 3.94.



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