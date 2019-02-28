«Валенсия» — «Бетис»: прогноз Константина Генича на полуфинал Кубка Испании

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Валенсия» — «Бетис». Это ответная игра 1/2 финала Кубка Испании сезона-2018/19.



Ставка: индивидуальный тотал «Валенсии» во 2-м тайме больше, чем в 1-м за 2.33.



«Ничья 2:2 была в первом матче в Севилье. Она делает фаворитом «Валенсию». Даже если посмотреть котировки букмекеров, то там «Валенсия» не небольшой фаворит, а однозначный. За победу хозяев дают в районе 1,75, а за победу гостей — больше 4,0.



Здесь намечается тренерское противостояние, дуэль вдумчивых, хороших, квалифицированных специалистов. Кике Сетьен обязательно должен будет что-то придумать. «Бетису», хочешь не хочешь, нужно будет лезть в атаку, рисковать и забивать. Желательно забить минимум два, чтобы какой-то паритет восстановить. Ну и желательно при этом качественно сыграть в обороне.



Наверняка что-то придумает и Марселино Гарсия Тораль. Может быть, для «Валенсии» очередная ничья, например 1:1, была бы уместна. Тогда бы хозяева вышли в финал. Но закладываться на это точно не стоит. Этот матч может быть похож на ответную игру между «Ростовом» и» Краснодаром», уж простите мне такую параллель. Но там тоже было 2:2 в первой встрече, и гостевая команда отыгрывалась с 0:2. И в ответной игре мы видели, как тяжело было «Краснодару» взламывать оборону «Ростова». Вот я думаю, и «Бетису» будет тяжело против этой «Валенсии», которая в этом сезоне в обороне действует достаточно убедительно. Меньше «Валенсии» в чемпионате пропустил только «Атлетико» Мадрид.



Я думаю, что здесь основные события должны состояться во втором тайме. Если я уж провел параллели с Кубком России, то я бы сыграл «гол «Валенсии» во втором тайме». Здесь коэффициент невысокий. Но еще бы я рассмотрел ставку «индивидуальный тотал «Валенсии» во 2-м тайме больше, чем в 1-м». «Бетису» придется раскрываться. А «Валенсия» со своей быстрой атакой может этим воспользоваться".