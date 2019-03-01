Согласно котировкам, «Коламбус Блю Джекетс» победит «Филадельфию Флайерз» в НХЛ

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» — «Филадельфия Флайерз», который состоится 1 марта. Начало — в 3:00 мск.



Аналитики считают фаворитом «Коламбус Блю Джекетс». Коэффициент на победу в основное время — 1.88, по итогам всей встречи — 1.50.



Шансы «Филадельфии Флайерз» на победу менее весомые. Успех в основное время котируется за 3.58, а с учётом овертайма — за 2.69.



Вероятность овертайма оценена коэффициентом 4.25. Самый вероятный результат основного времени — 3:3, он котируется за 10.50.



Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 1.67, меньше 5,5 — за 2.27.



Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК»