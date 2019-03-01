Аналитики: «Боруссия Д» не оставит шансов «Аугсбургу» в Бундеслиге

Букмекеры назвали фаворита матча 24-го тура немецкой Бундеслиги «Аугсбург» — «Боруссия Д». Начало встречи 1 марта 2019 года запланировано на 22:30 мск.



Букмекеры считают «Боруссию Д» фаворитом и предлагают поставить на «шмелей» за 1.59. Шансы «Аугсбурга» на победу оценены коэффициентом 5.70. Поставить на ничью можно за 4.50.



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.65, а на ТМ 2,5 гола — за 2.38.



Сделать ставку на то, что каждая из команд сумеет забить хотя бы один мяч, предлагается за 1.69. Победа «шмелей» всухую идёт за 3.00.



Вероятность победы дортмундской «Боруссии» с разгромным счётом оценена в 4.40.



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