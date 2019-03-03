«Эвертон» — «Ливерпуль»: ставка Майкла Оуэна на дерби с коэффициентом 2.80

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн дал прогноз на матч 29-го тура чемпионата Англии «Эвертон» — «Ливерпуль». Начало встречи 3 марта 2019 года запланировано на 19:15 мск.



Ставка: «Ливерпуль» победит всухую за 2.80.



«Статистика показательна: «Ливерпуль» ни разу не уступил в последних 18 играх с «Эвертоном». «Ириски», впрочем, дали банде Юргена Клоппа реальный бой на «Энфилде», и только причудливый поздний гол позволил красным выиграть.



Обе команды одержали комфортные победы в середине недели, но синие явно не в той форме, в которой были в декабре. Считаю, «Ливерпуль» продолжит лидировать в чемпионате в воскресенье вечером. Беру победу красных всухую», — сказал Оуэн.