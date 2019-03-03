«Наполи» — «Ювентус»: ставка Максима Калиниченко на Серию А с коэффициентом 2.28

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч итальянской Серии А «Наполи» — «Ювентус».



Ставка: победа «Ювентуса» с форой «0» за 2.28.



«Наполи» не смог повторить достижение прошлого сезона и выключился из чемпионской гонки гораздо раньше. Сейчас команды разделяет в таблице 13 очков, отыграть которые «Наполи» уже вряд ли будет под силу. Из Кубка Италии команда Карло Анчелотти также уже выбыла, но продолжает выступления в Лиге Европы, этот турнир остается единственной надеждой «партенопейцев».



«Ювентус» без проблем создал себе огромный гандикап в чемпионате, команда Массимилиано Аллегри просто не знает равных в Серии А, практически гарантировав себе к 26-му туру скудетто. В Лиге чемпионов дела у «старой синьоры» идут гораздо хуже: в первом матче 1/8 финала они в Мадриде уступили «Атлетико» — 0:2, чем поставили себя в тяжелейшее положение.



До ответного матча в Лиге чемпионов еще далеко, поэтому на снисхождение неаполитанцам вряд ли стоит рассчитывать, наверняка «Ювентус» в таком принципиальном поединке захочет взять три очка, несмотря на 13 баллов преимущества в таблице. Очевидно, что у «старой синьоры» есть явное преимущество в классе, которое вполне может оказаться сегодня решающим», — сказал Максим Калиниченко.