Матч Лиги 1 «Бордо» — «Монпелье» не получится результативным, уверены эксперты

Букмекеры оценили шансы команд в матче 27-го тура чемпионата Франции «Бордо» — «Монпелье», который пройдёт сегодня, 5 марта 2019 года. Начало запланировано на 21:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на «Бордо» за 2.55. Шансы «Монпелье» на победу оценены коэффициентом 3.28. Поставить на ничью можно за 3.04.



По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.74, а на ТМ 2,5 гола — за 1.43.



Сделать ставку на то, что каждая из команд сумеет забить хотя бы один мяч, предлагается за 2.19. Победа «Бордо» всухую оценена в 3.58.



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