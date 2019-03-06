Аналитики: «Барыс» победит «Торпедо» в 5-м матче и вернёт лидерство в серии

Букмекеры назвали фаворита пятого матча 1/4 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции КХЛ «Барыс» — «Торпедо». Начало встречи 6 марта 2019 года запланировано на 16:30 мск. Счёт в серии 2-2.



Букмекеры считают фаворитом «Барыс» и предлагают поставить на астанинцев за 1.65 (57%). Шансы «Торпедо» на победу оценены коэффициентом 4.20 (24%). Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 5.05 (19%).



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 1.50, а на ТМ 4,5 шайбы — за 2.52.



Коэффициент на итоговую победу «Барыса» — 1.40, а на победу «Торпедо» — 3.10. Наиболее вероятный счёт — 2:2 (11.50).



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