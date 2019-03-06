«ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Анатолия Бышовца на ЛЧ с коэффициентом 2.52

Экс главный тренер сборной России олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19 «ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед».



Ставки: победа «ПСЖ» и гол Мбаппе за 2.52.



«Манчестер» какой-то дикий. Не проигрывает, но и из вне игры, правда, забивает, не без этого. Но дальше пройдет, безусловно, «ПСЖ», все-таки 2:0 после первой встречи — это серьёзно. Мбаппе может испортить прическу англичанам и на этот раз.



«ПСЖ», во-первых, пройдет. Ну а во-вторых, можно и в ответном матче ждать победы парижан. Ну и гол Мбаппе можно и нужно рассмотреть. Он сейчас неудержим».



Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК»