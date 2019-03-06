ПСЖ – «Манчестер Юнайтед». Прогноз: Сульшер не готов к Лиге чемпионов

6 марта на легендарном «Парк де Пренс» «Манчестер Юнайтед» попробует сотворить чудо после домашнего поражения от «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Манкунианцы сами себя поставили в затруднительное положение, не сумев забить на своём стадионе, поэтому аналитики и специалисты теперь совсем не верят в англичан. В этом сезоне красно-синие выглядят уверенно и не собираются упускать солидное преимущество в двухраундовом противостоянии.

Анализ матча «ПСЖ» – «Манчестер Юнайтед» (06.03.2019)

«Красные дьяволы» испытывают огромные проблемы с составом. В предстоящем сражении за гостей по разным причинам не сыграют Погба, Санчес, Марсьяль, Мата, Матич, Эррера, Лингард и Валенсия. У “ПСЖ” также есть определённые трудности с выбором старта.

Тухель заявил, что примет решение по Кавани перед матчем, а Неймар встречу пропустит, так как ещё не восстановился от травмы. В букмекерских конторах превосходство хозяев не вызывает сомнений.

В защиту Сульшер наверняка выпустит проверенных бойцов. В обороне «Манчестер Юнайтед» мы прогнозируем четвёрку Янг – Смоллинг – Линделёф — Шоу. Какова степень надёжности этих парней? В двух последних встречах в воротах «красных дьяволов» побывало три мяча, несмотря на все старания Давида де Хеа.

Главной проблемой “ПСЖ” эксперты часто называют отсутствие серьёзной конкуренции во внутреннем первенстве, но первая встреча между парижанами и «МЮ» показала, что как раз подопечные Сульшера оказались полностью не готовы к совершенно иному уровню культуры паса и заслуженно уступили.

У красно-синих дома 18 побед в последних 20 поединках, статистика недвусмысленно намекает о фаворите матча. «Манчестер Юнайтед» придётся обойтись без целой группы хавбеков, каждый из которых имеет важное значение для скоростного перехода из обороны в атаку. Фактически Сульшер остался без мозгов в средней линии, поэтому всё, на что могут рассчитывать гости, – это стандарты и прорывы по флангам.

Парижане на собственном примере знают о необходимости играть в свой футбол даже при комфортном счёте. В сражении на «Олд Траффорд» французский клуб не стал отдавать инициативу и продолжал комбинировать, на нечто подобное мы вправе рассчитывать и сегодня.

Со всеми грандами Сульшер старается действовать вторым номером, но против “ПСЖ” эта модель абсолютно не работает. Во внутреннем первенстве парижане идеально отточили все возможные комбинации по вскрытию насыщенной обороны, а комбинировать и владеть инициативой гости не смогут из-за потери основных созидателей.

Ставка на матч «ПСЖ» – «Манчестер Юнайтед»

На «Парк де Пренс» «ПСЖ» побеждает в девяти случаях из десяти. «Манчестер Юнайтед» остался без главных творцов в средней линии, следовательно преимуществом в центре поля завладеют хозяева. По розыгрышу мяча в позиционном нападение парижане – одна из лучших команд мира, и мы рассчитываем увидеть очередное подтверждение данного тезиса.

Для рискованных игроков доступна победа хозяев с форой «-1,5» за коэффициент выше двойки, но есть и более надёжное предложение. Его и проверим.

Ставка: победа «ПСЖ» с форой «-1» за 1.72

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