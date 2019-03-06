Тульский «Арсенал» пройдёт «Оренбург» в 1/4 финала Кубка России, думают эксперты

Букмекеры назвали фаворита ответного матча 1/4 финала Кубка России «Арсенал» — «Оренбург». Начало встречи 6 марта 2019 года запланировано на 19:00 мск. В первом матче победили туляки (4:2).



Ставки на победу «Оренбурга» принимаются с коэффициентом 2.78. На победу «Арсенала» можно поставить за 2.75, на ничью — за 3.05.



Поставить на победу хозяев по итогам первого тайма и всего матча можно за 4.50. Самый вероятный счёт — 1:1 (6.00).



Эксперты сомневаются, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 2.10. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.67.



Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 2.60, тотал меньше данного значения котируется за 1.53.

Проход «Арсенала» оценен в 1.01, проход «Оренбурга» — в 18.00.

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